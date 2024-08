Il Torino ha scelto i 25 giocatori che sono iscritti alla Serie A 2024/2025. Sono ufficialmente fuori Bayeye e Radonjic

La Serie A è giunta alla 3^ giornata, ma il calciomercato si è appena chiuso. La squadra granata ha scelto i 25 giocatori ufficialmente iscritti alla Serie A 2024/2025. Sono fuori Bayeye e Radonjic. Gli unici 4 over 22 formati in Italia sono Ricci, Masina, Paleari e Donnarumma. Dovrebbero esserci anche 4 over 22 cresciuti nel club, ma con le partenze di Buongiorno e Gemello il Toro non ne ha nemmeno uno. Gli under 22 non contano: Ilkhan rimane sul mercato. Poi ci sono anche Gineitis e Dembele, fissi in Prima Squadra ma under 22 appunto. Di seguito, la lista completa.

La lista dei giocatori

Questa la lista del Torino: Milinkovic-Savic, Paleari, Donnarumma, Masina, Ricci, Sosa, Coco, Pedersen, Maripan, Walukiewicz, Schuurs, Linetty, Tameze, Vojvoda, Lazaro, Vlasic, Ilic, Zapata, Adams, Sanabria, Karamoh.