A Venezia il Torino ha vinto 1-0 in trasferta. Alla 3^ giornata, per la prima volta in Serie A, i granata non hanno subito gol

Paolo Vanoli ha iniziato molto bene la sua avventura al Toro. I granata sono primi in classifica (momentaneamente) a 7 punti. Nelle prime 3 partite della Serie A 2024/2025 il Toro ha fatto molto meglio del previsto, considerando le cessioni di Buongiorno e Bellanova. Contro il Venezia, per la prima volta in campionato, il Torino non ha preso gol portando a casa il primo clean sheet. Merito anche di Vanja Milinkovic-Savic, premiato dalla Lega Serie A come migliore in campo. Si trattava di una partita molto bloccata, decisa dal colpo di testa di Coco all’86’. Vanoli deve ancora lavorare sulla fase difensiva, ma intanto si gode la prima partita senza subire gol in Serie A.

Un reparto rivoluzionato

La difesa del Torino è un reparto rivoluzionato. Oltre a Buongiorno, venduto al Napoli, anche Rodriguez e Djidji hanno salutato. Al posto di Buongiorno è arrivato Coco, mentre al posto di Rodriguez e Djidji sono arrivati Maripan e Walukiewicz. Gli ultimi 2 sono arrivati da poco e Vanoli deve ancora lavorare con loro. Al momento i titolari in difesa sono Vojvoda, Masina e Coco. Il numero 23 si sta rivelando un giocatore di alto livello. Con l’inserimento dei nuovi, questo reparto può migliorare ancora.

Un modo di giocare diverso

Rispetto a Juric, con Vanoli il Toro gioca in modo diverso. La difesa era il mantra del croato, che in 3 anni aveva messo su una muraglia in difesa. Ma in attacco, il Toro faticava e parecchio. Adesso invece con Vanoli la fase offensiva è migliorata e tanto. Questo però ha un prezzo: in difesa si concede di più. Contro Milan e Atalanta infatti, il Toro ha subito 3 gol ma ha preso 4 punti. Mentre in Coppa Italia, come contro il Venezia, ha tenuto la porta inviolata. Adesso c’è la sosta dedicata alle Nazionali e Vanoli ha tempo di lavorare e migliorare.