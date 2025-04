Ricci contro l’Udinese sarà disponibile per essere tra i titolari di Vanoli e giocherà contro l’unica squadra a cui ha segnato in campionato

Dopo aver scontato la squalifica per il rosso rimediato nell’ultima sfida in casa contro il Verona non partecipando alla partita contro il Como, Ricci tornerà a guidare la squadra granata contro l’Udinese, l’unica alla quale è riuscito a segnare un gol in stagione. Visto il periodo di forma negativo della squadra ospite, il capitano granata, dopo il forzato periodo di sosta dal campionato e i 3 giorni di riposo concessi dal tecnico Vanoli, potrebbe tornare in campo ricco di energie e voglia di ripetersi, sostituendo il recente ricordo dell’espulsione con un’ottima prestazione davanti ai suoi tifosi.

L’importanza del capitano

Domenica contro il Como il Torino ha disputato la seconda partita del nuovo anno senza il suo capitano, e proprio come nell’ultima partita in cui non ha partecipato, il Torino ha accusato la sua mancanza uscendo sconfitto dal terreno di gioco. Col suo rientro la squadra granata, motivata dalla voglia di rivalsa dall’ultimo incontro, avrà di nuovo a disposizione il metronomo di Vanoli, il giocatore più abile a dettare i tempi di gioco ed organizzare l’azione della propria squadra.

Un ritorno da leader

Viste le pesanti assenza a cui è andato in contro il tecnico in questo ultimo periodo, ritrovare il suo capitano sarà come una ventata di aria fresca che permetterà alla squadra di scendere in campo al meglio e forte della presenza del proprio leader.