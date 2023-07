Lo svedese classe 2005 è una delle giovani stelle del Torino: tutto sul talentuoso attaccante granata Eybi Njie

I talenti interessanti del Torino sono tanti e uno di questi è sicuramente Eybi Njie, attaccante del Toro. Gioca in attacco ma può ricoprire vari ruoli. Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale, ma può essere adattato sia come ala destra, sia come ala sinistra. Njie è nato il 14 maggio 2005 a Stora Tuna, in Svezia. Essendo di origine gambiana, possiede la doppia nazionalità. Ha mosso i suoi primi passi nel calcio nella squadra svedese Forssa BK. Nel luglio del 2023, ha firmato il suo primo contratto professionistico con i granata.

Il percorso al Torino

Prospetto interessante, il Torino lo preleva dagli svedesi del Forssa BK nell’estate del 2021 per aggregarlo alla formazione Under 17 granata. Dopo un’ottima stagione, nell’estate 2022 è pronto per il salto in Primavera, senza passare dall’Under 18. Nella stagione 2022/2023, a suon di gol e assist, ha conquistato la fiducia del mister Scurto. Si distingue inoltre per un’elevata affidabilità e disciplina in campo.