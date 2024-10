Il Torino ha comunicato che tre giocatori delle giovanili si uniranno alle categorie giovanili delle nazionali

Il Torino ha comunicato sul suo sito le convocazioni di tre dei suoi giocatori delle giovanili in nazionale. In particolare Francesco Plaia e Tommaso Gabellini sono stati convocati dal tecnico federale Alberto Bollini per uno stage della nazionale under 19 che si terrà dal 28 al 30 ottobre a Tirrenia. Infine Anche Andrea Luongo è stato convocato, lui dall’under 17 per il raduno che si terrà a Coverciano dal 29 ottobre al 3 novembre e che servirà a decidere la lista dei 20 giocatori che affronteranno le qualificazioni agli europei tra il 5 e l’11 novembre.