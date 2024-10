Continua il campionato Primavera 1 per la squadra di Felice Tufano. Prossima sfida in trasferta al Sassuolo

In parallelo alla Serie A dei grandi, va avanti anche il campionato Primavera 1 dei giovani. In questo fine settimana infatti, si gioca la 9^ giornata. Il Torino sarà impegnato in trasferta, domani alle ore 13:00. Allo Stadio Enzo Ricci si gioca Sassuolo-Torino. I neroverdi sono campioni d’Italia in carica, in quanto hanno vinto lo scudetto l’anno scorso. Granata che si trovano al momento al secondo posto in classifica (a braccetto con la Lazio), con 15 punti conquistati in 8 partite. Comanda la graduatoria la Fiorentina con 18 punti. Per i ragazzi di Felice Tufano non sarà una partita facile.

Il momento del Sassuolo

Toro che viene dal derby vinto per 1-0 contro la Juventus. Quella contro i bianconeri è stata la 4^ vittoria di fila. Ma il Sassuolo come sta? Anche la squadra di Emiliano Bigica è partita bene. Sassuolo che occupa l’8° posto in classifica a 13 punti. 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. 16 gol fatti e 10 gol subiti. In caso di vittoria, Sassuolo che supererebbe il Torino. Granata che invece hanno vinto 5 partite e perse 3. Toro che vuole continuare a stupire, essendo in un ottimo momento di forma. Gli emiliani hanno giocato mercoledì in Youth League: 0-5 al BFC Daugavpils.

I protagonisti

Torino che potrà contare sui suoi attaccanti. Nicolò Franzoni e Tommaso Gabellini (insieme a Bianay BValcot e Ciammaglichella tornerà con la Primavera dopo la doppia panchina con Vanoli) sono in forma con rispettivamente 4 e 3 gol. Franzoni che ha anche fornito 1 assist, mentre Marchioro 2. Nel Sassuolo c’è un giocatore da tenere d’occhio. Si tratta di Borna Knezovic. Trequartista, numeri da urlo per lui: già 6 gol e 2 assist. 3 gol per la punta centrale Denis Sandro. 2 assist per il terzino sinistro Luca Barani.