Sassuolo-Torino, diretta della partita valida per la 9ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Dopo il negativo inizio di stagione, il Torino Primavera si è totalmente ripreso. I torelli sono reduci addirittura da 4 vittorie consecutive, e vogliono allungare questa striscia oggi contro i campioni in carica del Sassuolo. La partita, in programma alle 13, si preannuncia spettacolare. Segui la diretta di Sassuolo-Torino, valida per la 9ª giornata del campionato Primavera, su Toro.it.

Primavera, Sassuolo-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 13

Primavera, Sassuolo-Torino 0-0: il tabellino

Sassuolo: Sacchetti, Benvenuti, Macchioni, Knezovic, Leone, Sandro, Weiss, Lopes, Bruno, Barani, Parlato. A disp. Viganò, Benvenuti, Seminari, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Monta, Mussini, Frangella, Vedovati. All. Bigica.

Torino: Plaia; Bianay Balcot, Mendes, Mullen; Marchioro, Ciammaglichella, Djalo, Olinga, Kryazanowski; Franzoni, Gabellini. A disp. Svero, Pellini, Desole, Rossi, Dalla Vecchia, Olsson, Zaia, Acar, Sabine, Raballo, Dimitri. All. Tufano.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Primavera, Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 12 Manca un’ora al calcio d’inizio di Sassuolo-Torino, le due squadre sono già arrivate al centro sportivo e a breve scenderanno in campo per il riscaldamento. Grandissima occasione per la squadra di Tufano, che con una vittoria oggi andrebbe certamente al 2° posto in classifica, che potrebbe anche diventare primo qualora la Fiorentina dovesse perdere contro il Milan.

Primavera, Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Dove vedere Sassuolo-Torino Primavera in tv e in streaming

Sportitalia detiene i diritti televisivi del campionato Primavera 1, motivo per cui la partita tra neroverdi e granata sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il match anche sull’app e sul sito di Sportitalia.