La Primavera del Torino fa il suo esordio in Coppa Italia. L’avversario ai trentaduesimi di finale è la Virtus Entella

Inizia il cammino del Torino Primavera in Coppa Italia di categoria. L’esordio è previsto per giovedì 31 ottobre alle ore 14:00 a Orbassano contro la Virtus Entella. Torino-Virtus Entella vale per i trentaduesimi di finale. Chi vince accede ai sedicesimi di finale. L’obiettivo del Torino è arrivare fino in fondo a questa competizione. Nella stagione 2023/2024 infatti, con Scurto in panchina, i granata hanno sfiorato la coppa. Finale persa ai rigori a Bologna contro la Fiorentina. Per partire bene, serve subito una vittoria, contro una squadra di categoria inferiore. Non sarà comunque una sfida facile, con Felice Tufano che potrebbe fare turnover e lasciare spazio a chi ha giocato meno in campionato.

La Virtus Entella

La Virtus Entella milita nel campionato Primavera 2, girone A. La squadra è attualmente seconda in classifica con 14 punti in 6 partite. Davanti c’è solo il Como a 16 punti. Per i liguri 4 vittorie e 2 pareggi, con 13 gol fatti e 0 subiti. Una difesa solidissima. L’allenatore è Massimo Melucci. L’ultima partita in campionato è finita 0-0, in trasferta contro la Spal. Un cammino quasi perfetto in campionato. A Torino arriva una squadra con delle certezze.

Il momento del Torino

Torino che invece gioca nel campionato Primavera 1. Dopo 4 vittorie di fila, è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo per 3-2 in trasferta all’ultimo minuto. Adesso i granata sono al 7° posto in classifica con 15 punti. 5 vittorie e 4 sconfitte in 9 partite. 15 gol fatti e 15 gol subiti. La squadra di Felice Tufano, dopo un periodo di rodaggio, adesso incomincia ad avere un’identità ben precisa. Fondamentale vincere in Coppa Italia, per andare avanti e poi tornare a concentrarsi sul campionato.