Torino-Virtus Entella, diretta della partita valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Primavera: risultato e tabellino

Debutto in Coppa Italia per la Primavera. Torino-Virtus Entella è la sfida che alle 14 al Valentino Mazzola mette di fronte i granata alla formazione ligure, che milita nel campionato Primavera 2. La squadra di Tufano è reduce dalla sconfitta col Sassuolo in campionato, arrivata dopo una serie di quattro vittorie consecutive, derby compreso. In questa competizione, nell’ultima stagione, la Primavera granata è arrivata fino in fondo, perdendo poi la finalissima con la Fiorentina. Segui gli aggiornamenti in diretta su Toro.it.

Coppa Italia Primavera Torino-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DI TORINO-VIRTUS ENTELLA

TORINO: Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Dalla Vecchia, Olsson, Manneh, Zaia, Acar, Sabone, Raballo. A disp. Proietti, Mullen, Mendes, Tzouliou, Conzato, Djalo, Olinga, Cacciamani, Dimitri, Gabellini, Franzoni. All. Tufano

VIRTUS ENTELLA: Sanguineti, Marchetti, Saia, Annoni, Giovannetti, Mosca, Dimatteo, Traniello, Martinelli, Giacobbe, Martini Donati. A disp. Maioli, Anzalone, Calitoiu, Carbone, Giorgi, Laureana, Silvano, Tafaj, Tombacco, Torrielli. All. Melucci.

Coppa Italia Primavera Torino-Virtus Entella: il prepartita

Torino ed Entella sono arrivate da una mezz’ora circa al Mazzola di Orbassano, dove alle 14 si giocherà la partita. Fra poco il riscaldamento che precederà la sfida che mette in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione.

Coppa Italia Primavera Torino-Virtus Entella: gli aggiornamenti in diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Coppa Italia Primavera Torino-Virtus Entella: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Virtus Entella non ha copertura tv né streaming. Su Toro.it gli aggiornamenti in diretta.