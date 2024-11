Torino-Udinese, la diretta della partita valida per la decima giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Torna in campo il Torino Primavera, pochi giorni dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Entella. I torelli, che fino alla scorsa settimana erano reduci da un periodo più che positivo, devono riscattare la sconfitta contro il Sassuolo nella sfida di oggi contro l’Udinese, che mette in palio l’ingresso in zona playoff. Segui in diretta Torino-Udinese su Toro.it.

Primavera, Torino-Udinese: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI TORINO-UDINESE

Ore 13.30 Manca esattamente un’ora al calcio d’inizio di Torino-Udinese, sfida valida per la 10ª giornata del campionato Primavera. I granata, che sfidano il fanalino di coda del campionato, hanno una grossa opportunità di accedere alla zona playoff con una vittoria, per riscattare il passo falso contro il Sassuolo.

Primavera, Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino: In attesa di comunicazione

Udinese: In attesa di comunicazione

Dove vedere Torino-Udinese in tv e in streaming

Sportitalia detiene i diritti televisivi del campionato Primavera 1, motivo per cui la partita tra torelli e bianconeri sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il match anche sull’app e sul sito di Sportitalia.

Primavera Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 14.30