Domani, alle 13, la squadra di Tufano cercherà di dare continuità al successo contro l’Udinese per consolidare la propria posizione

Dopo aver battuto l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, la Primavera del Torino domani sarà ospite in casa del Genoa (calcio d’inizio alle ore 13): una sfida molto importante per la classifica Infatti la classifica del campionato Primavera è molto corta con la Lazio che comanda con 22 punti e il Genoa all’ottavo posto con 17 punti. In solamente 5 punti ci sono otto squadre e questo comporta che una vittoria o una sconfitta possono portare una squadra in alto o affondarla. I granata attualmente sono tra le 8 squadre che sono vicine al primo posto, infattiè in sesta posizione con 18 punti, appena uno in più degli avversari liguri. I ragazzi di Tufano arrivano alla sfida contro i genoani dopo aver vinto 4 partite delle ultime 5 e averne persa 1. Hanno vinto l’ultima contro l’Udinese 1-0, hanno perso contro il Sassuolo per 3-2, battuto la Juventus 1-0, vinto contro l’Empoli 3-2 e battuto l’Atalanta 3-1.

Come il Genoa arriva alla sfida contro i granata

Il Genoa arriva alla sfida contro il Torino con 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite giocate. I liguri hanno battuto l’Atalanta 3-2, perso 2-1 contro il Cagliari, battuto l’Udinese 2-0, perso 3-2 contro il Sassuolo e pareggiato 2-2 contro la Lazio. Andamento decisamente altalenante nelle ultime 5 partite giocate dalla squadra Genoana. Ora i rossoblù vogliono dare continuità ai risultati e portarsi a casa un’altra vittoria dopo quella contro l’Atalanta. Comunque i liguri sono partiti molto bene con 5 vittorie 2 pareggi e 3 sconfitte, avendo segnato 22 gol in 10 partite il loro attacco è uno dei migliori del campionato mentre la difesa fa più difficoltà con 18 gol subiti nelle prime 10 sfide.