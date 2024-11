Genoa-Torino, la diretta della partita valida per la decima giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Tocca alla Primavera scendere in campo, alle 13, dopo il successo dell’ultimo turno sull’Udinese. Una sfida dal sapore playoff quella tra Genoa e Torino Primavera. Due squadre che con un successo si avvicinerebbero ulteriormente alle primissime posizioni. Segui in diretta Genoa-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Genoa-Torino: la diretta

42′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Raballo e Acar al posto di Gabellini e Ciammaglichella

42′ SOSTITUZIONE NEL GENOA: entra Ndulue al posto di Dorgu

39′ Fallo di Papastylianou su Plaia

35′ Fuorigioco di Dalla Vecchia

33′ Colpo di testa di Barbini che finisce fuori

31′ Fallo di Mullen

28′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Djalo al posto di Franzoni

27′ AMMONITO Papastylianou per simulazione

23′ SOSTITUZIONI NEL GENOA: entrano Carbone, Grossi e Papastylianou al posto di Romano, Nuredini e Fazio

20′ Zaia! Mullen con il sinistro. Gabellini due volte con il sinistro per Zaia. Il suo destro di prima è parato da Consiglio

17′ AMMONITO Plaia per perdita di tempo

17′ AMMONITO Zaia per fallo di mano

15′ Fallo di Gabellini

14′ Fallo su Fazio

12′ Gabellini! Con il suo mancino calcia bene in porta, ma Consiglio respinge

10′ Toro vicino al raddoppio. Destro di Dalla Vecchia che finisce fuori di poco

8′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Zaia al posto di Dimitri

8′ INFORTUNIO PER DIMITRI

8′ Dimitri a terra

7′ Ci prova Romano da fuori con il destro: Plaia blocca

5′ Fallo di mano di Ciammaglichella in mezzo al campo

4′ Attacca il Grifone

1′ Si riparte: muove palla il Toro

1′ SOSTITUZIONE NEL GENOA: entra Deseri al posto di Contarini

SECONDO TEMPO

46′ Termina il primo tempo

45′ 1 minuto di recupero

45′ Riprende il gioco

44′ Intervento pulito ma duro di Mendes su Meconi che rimane a terra

41′ Contarini da fuori sfiora il pareggio con un mancino di prima

40′ Ottima chiusura di Mendes su Nuredini

40′ Gabellini gioca il pallone da terra: fallo

39′ Fallo su Dimitri

37′ Fallo di Fazio su Mullen

33′ Fuorigioco di Dorgu

30′ AMMONITO Barbini per fallo su Gabellini

30′ Prova a reagire il Genoa

29′ Ci prova Rossi da punizione sulla trequarti: palla a lato di poco

26′ Ciammaglichella passa la palla a Gabellini con il destro. Il numero 9 con il mancino, da fuori area, trova un gran gol

26′ GOOOOOOL DEL TORO! GABELLINI!

25′ Toro molto propositivo

23′ Bianay Balcot ci prova da lontano. Palla deviata in corner

22′ Franzoni! Ottima azione personale sulla sinistra. Poi davanti a Consiglio non riesce a centrare la porta

21′ Crossa Krzyzanowski dalla destra: Ciammaglichella stacca di testa ma Consiglio blocca

19′ AMMONITO Mullen per fallo su Dorgu

15′ Colpo di testa di Mullen che finisce alto sopra la traversa

13′ Cross di Franzoni dalla sinistra bloccato da Consiglio

10′ Fallo su Bianay Balcot

9′ Ci prova Krzyzanowski al volo con il mancino: palla fuori

7′ Fuorigioco di Gabellini

6′ Fallo di Dalla Vecchia su Meconi

5′ Bel cross di Mullen dalla sinistra. Dimitri calcia al volo ma palla deviata

4′ Fallo su Franzoni

1′ Subito fallo di Liema su Romano

1′ Si parte! Muove palla il Genoa

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 13

Primavera, Genoa-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 26′ Gabellini (T)

Ammoniti: pt 19′ Mullen (T), pt 30′ Barbini (G), st 17′ Zaia (T), st 17′ Plaia (T), st 27′ Papastylianou (G)

Genoa (3-4-1-2): Consiglio; Ferroni, Barbini, Meconi; Venturino, Fazio (st 23′ Papastylianou), Rossi, Contarini (st 1′ Deseri); Romano (st 23′ Carbone); Nuredini (st 23′ Grossi), Dorgu. A disp. Lysionok, Mendolia, Doucourè, Colonnese, Odero, Arata. All. Jacopo Sbravati.

Torino (3-5-2): Plaia; Bianay Balcot, Mendes, Mullen; Dimitri (st 8′ Zaia), Dalla Vecchia, Ciammaglichella (st 42′ Acar), Liema, Krzyzanowski; Gabellini (st 42′ Raballo), Franzoni (st 28′ Djalo). A disp. Siviero, Manneh, Pellini, Mahari, Rossi, Olsson, Tzouliou. All. Felice Tufano.

Primavera, Genoa-Torino: il prepartita

Ore 12.00 Manca un’ora al fischio d’inizio di Genoa-Torino, la sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera. Le squadre sono pronte per scendere in campo per il consueto riscaldamento, quello che precederà l’inizio del match.

Primavera, Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-1-2): Consiglio; Ferroni, Barbini, Meconi; Venturino, Fazio, Rossi, Contarini; Romano; Nuredini, Dorgu. A disp. Lysionok, Papastylianou, Mendolia, Ndulue, Doucourè, Colonnese, Deseri, Odero, Carbone, Arata, Grossi. All. Jacopo Sbravati.

Torino (3-5-2): Plaia; Mullen, Mendes, Bianay; Dimitri, Dalla Vecchia, Ciammaglichella, Liema, Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni. A disp. Siviero, Manneh, Pellini, Zaia, Mahari, Rossi, Olsson, Acar, Djalò, Tzouliou, Raballo. All. Felice Tufano.

Primavera, Genoa-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida del campionato Primavera tra Genoa e Torino in tv sarà trasmessa da Sportitalia e sarà disponibile in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it