Diversi giocatori delle giovanili granata sono stati convocati dalle proprie nazionali per la sosta di novembre: il calendario degli impegni

È tutto pronto per la sosta delle nazionali di novembre, l’ultima del 2024. Tanti i granata di Vanoli impegnati per le sfide decisive di questo periodo, ma oltre a loro partiranno per giocare con le maglie dei propri paesi anche diversi giocatori del settore giovanile: 9, per l’esattezza. Spicca il polacco Krzyzanowski, ma in tanti saranno impegnati.

Torino, tutti gli impegni in nazionale dei giocatori delle giovanili

Martedì 12 novembre

15.00 – Cipro U19-Ungheria U19 (Tzouliou)

Mercoledì 13 novembre

12.00 – Irlanda del Nord U19-Danimarca U19 (Olsson)

17.00 – Danimarca U18-Finlandia U18 (Kirilov)

18.00 – Georgia U19-Svezia U19 (Manneh)

Giovedì 14 novembre

11.00 – Portogallo U19-Polonia U19 (Krzyzanowski)

15.00 – Italia U18-Svizzera U18 (Pellini)

Venerdì 15 novembre

13.00 – Danimarca U18-Finlandia U18 (Kirilov)

14.00 – Albania U17-Polonia U17 (Cekrezi, Sheji)

15.00 – Germania U19-Cipro U19 (Tzouliou)

Sabato 16 novembre

14.00 – Danimarca U19-Albania U19 (Olsson)

15.00 – Polonia U19-Repubblica Ceca U19 (Krzyzanowski)

18.00 – Svezia U19-Estonia U19 (Manneh)

Domenica 17 novembre

11.00 – Italia U18-Svizzera U18 (Pellini)

Lunedì 18 novembre

10.00 – Albania U17-Polonia U17 (Cekrezi, Sheji)

19.00 – Andorra U19-Cipro U19 (Tzouliou)

Martedì 19 novembre

11.00 – Polonia U19-Romania U19 (Krzyzanowski)

15.00 – Danimarca U19-Israele U19 (Olsson)

18.00 – Svezia U19-Norvegia U19 (Manneh)

Danilo Lebrino (Svizzera U17): parteciperà al camp di allenamento della nazionale svizzera Under 17 che si terrà a Macolin dal 18 al 20 novembre.