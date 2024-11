Pausa anche per la formazione Primavera del Torino. I ragazzi di Felice Tufano stanno facendo bene in campionato

Come per quanto riguarda la Prima Squadra, in questo fine settimana c’è la pausa dedicata alle Nazionali anche in Primavera. Turno di riposo prima della 12^ giornata di campionato per i ragazzi di Felice Tufano. Dopo un avvio complicato, complici i cambi in panchina e dei giocatori, adesso la squadra si è ripresa e naviga nella parti alte della classifica. Prossima partita in casa contro la Lazio, domenica alle ore 11. Poi la trasferta a Monza, sabato 30 novembre alle ore 15 prima di tornare in casa contro l’Inter sabato alle 11. Granata che possono contare su un attaccante come Gabellini in piena forma, così come Marco Dalla Vecchia in mezzo al campo. Poi ci sono anche Ciammaglichella, Njie e Bianay Balcot che possono dare una mano e fare la differenza.

La classifica

Torino Primavera che dopo 11 partite si trova 6° in classifica a ben 21 punti. Ancora nessun pareggio: 7 vittorie e 4 sconfitte il bilancio finora. 17 gol fatti e 15 gol subiti. Guidano la classifica a 22 punti Milan, Lazio e Sassuolo. Poi ci sono Inter, Fiorentina e Torino a 21. Seguono Bologna e Roma a 18. Juventus 9^ a 17 punti. Il Toro è quindi di fatto secondo in classifica. Obiettivo playoff, in questo momento della stagione, più che alla portata. L’ultima partita, in trasferta contro il Genoa, è stata vinta per 1-0.

La Coppa Italia

Campionato ma non solo. I granata sono infatti impegnati anche nella Coppa Italia. Il 31 ottobre la Virtus Entella è stata battuta per 3-1 al 3° turno. Adesso c’è il Parma, al 4° turno. Torino-Parma si giocherà martedì 3 dicembre alle ore 14. Senza ombra di dubbio, la Coppa Italia è un obiettivo del Torino. Nella scorsa stagione, la coppa è stata sfiorata. Finale persa ai rigori, a Bologna contro la Fiorentina. C’è voglia di rivalsa.