Riparte anche il campionato Primavera 1. Domenica mattina c’è Torino-Lazio: si tratta di una sfida di alta classifica

Nello scorso fine settimana, anche il campionato Primavera 1 ha riposato e ha lasciato spazio alla sosta Nazionali. Adesso si riparte e si gioca la 12^ giornata di campionato. Torino che gioca in casa, contro la Lazio. Torino-Lazio si gioca domenica 24 novembre mattina, alle ore 11 ad Orbassano. La squadra di Felice Tufano contro quella di Stefano Sanderra. Si tratta di una sfida molto interessante e di alta classifica. Si prospetta una sfida spettacolare. Praticamente la seconda in classifica contro la prima. Le due squadre vivono un buon momento, di seguito esplicato.

Le due squadre

Al primo posto ci sono 3 squadre a 22 punti: Milan, Sassuolo e Lazio. Per i biancocelesti sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Poi ci sono altre 3 squadre al secondo posto, a 21 punti: Fiorentina, Inter e Torino. Seguono Bologna (18), Roma (18) e Juventus (17). Nell’ultima gara, la Lazio ha vinto e dominato in casa contro la Cremonese: 3-0. Toro che invece ha espugnato Genova, sponda rossoblù. 1-0 al Genoa grazie al sigillo nel primo tempo di Gabellini. Per i granata 7 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte. 17 gol fatti e 15 gol subiti. Mentre per la Lazio 20 gol fatti e 11 gol subiti. Sulla carta la Lazio è leggermente favorita, ma il Toro gioca in casa.

I protagonisti

Granata che stanno volando in classifica grazie ai suoi due bomber là davanti. Tommaso Gabellini e Nicolò Franzoni, entrambi a quota 4 gol. I migliori assist-man invece sono Raffaele Marchioro (3) e Jakub Krzyzanowski (3). Nella Lazio invece, il pericolo numero 1 è Federico Serra, che ha già fatto 5 gol. Poi 4 gol per l’ala destra Mahmadou Balde. Sulla trequarti, Cristo Munoz ha fatto 5 assist. Ma i pericoli arrivano anche da sinistra con Alessandro Milani che di assist ne ha fatti 3.