Torino-Lazio, la diretta della partita valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Sarà una domenica colma di granata. Non solo la sfida del Torino di Vanoli, che alle 15 ospita il Monza per una sfida importantissima, ma anche quella della Primavera. L’Under 19 di Tufano giocherà a Orbassano contro la Lazio, in uno scontro diretto che vale sia per i playoff sia per avvicinarsi al Sassuolo primo in classifica. Le aspettative sono delle migliori, ci si aspetta grande spettacolo: segui Torino-Lazio in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Lazio: il prepartita

Ore 10 Tutto pronto al centro sportivo di Orbassano per il big match del campionato Primavera 1 tra Torino e Lazio. In palio un posto nelle zone altissime della classifica, con i biancocelesti che potrebbero salire al primo posto, mentre i torelli appena dietro il Sassuolo. Le squadre sono già in campo, e a breve inizieranno il riscaldamento.

Primavera Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 11

Dove vedere Torino-Lazio in tv e in streaming

Sportitalia detiene i diritti televisivi del campionato Primavera 1, motivo per cui la partita tra torelli e biancocelesti sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il match anche sull’app e sul sito di Sportitalia.

Primavera Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino: Siviero, Mullen, Dalla Vecchia, Olsson, Krzyzanowski, Acar, Azevedo, Raballo, Liema, Franzoni, Dimitri. A disp. Proietti, Pellini, Desole, Rossi, Perciun, Atlee, Zaia, Sabone, Spadoni, Tzouliou, Djalo. All. Felice Tufano

Lazio: Renzetti; Zazza; F. Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Munoz, Milani; Balde, Sulejmani. A disp. Bosi, Cipriani, R. Bordon, Nazzaro, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Labranca. All. Stefano Sanderra