Dopo la vittoria contro la Lazio, i torelli si preparano ad affrontare il Monza in una sfida che mette in palio il primo posto

È un super momento quello che sta vivendo il Torino Primavera. La squadra allenata da Felice Tufano non solo è reduce da quattro vittorie consecutive (8 nelle ultime 9 partite), ma all’ultimo turno ha anche battuto la Lazio (doppietta di Franzoni nella giornata in cui è finalmente tornato a disposizione Perciun dopo l’infortunio) nello scontro diretto di alta classifica. Ora per i torelli arriva il Monza terzultimo, per una gara che – in base ai risultati degli altri campi – può portare i granata al primo posto. L’appuntamento è per domani, sabato 30 novembre, alle ore 15.

Come arrivano le due squadre

Come detto, il Torino U19 viene da quattro vittorie consecutive che hanno permesso di mettere le ali in classifica, portando la squadra al 4° posto a pari punti con Fiorentina e Inter. Dal canto suo, invece, il Monza ha messo insieme tre sconfitte nelle ultime tre partite giocate, peggiorando così la propria situazione in classifica. I brianzoli si trovano attualmente al 18° posto, in piena zona playout, e sono alla ricerca di punti che possano allontanarli dalla parte rossa.

Le partite delle dirette concorrenti

Come detto, in caso di vittoria contro il Monza i granata potrebbero trovare la testa della classifica per la prima volta in stagione. Affinché questo avvenga, però, è necessario che arrivino risultati favorevoli dalle partite delle dirette avversarie. In particolare è il Sassuolo la squadra con il turno più tosto, dato che i neroverdi dovranno affrontare la Juventus dell’ex Magnanelli. L’Inter invece farà visita al Genoa, mentre la Fiorentina giocherà contro il Bologna.