Buone notizie in casa Toro: Dellavalle e Njie hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con il Torino

Buone notizie quelle che arrivano in casa Toro sul fronte giovani. Alessandro Dellavalle (classe 2004) e Eybi Njie (classe 2005) hanno firmato il loro primo contratto professionistico con il Torino. Uno step fondamentale per la carriera dei due giocatori, entrambi protagonisti nella stagione 2022/2023 con la Primavera di Scurto. Per entrambi, si tratta di un contratto di quattro anni, fino al 2027.