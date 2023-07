Il Torino ha presentato la seconda maglia per la stagione 2023/2024

Mentre la società cerca rinforzi da mettere a disposizione di Ivan Juric, il club ha ufficialmente presentato la seconda maglia da gioco che accompagnerà i granata durante la stagione 2023/2024. Sarà nuovamente bianca, con lo sponsor Suzuki grande al centro del petto e lo stemma del Toro ricamato in granata. All’interno del colletto spicca il motto “OUR CITY. TOGETHER.” La nostra città. Insieme: proprio per evidenziare lo strettissimo legame fra il club, Torino e i suoi tifosi. Nella nuova maglia da trasferta spiccano, inoltre, le finiture a costina di colore granata in cui sono realizzati i mezzi bordi delle maniche, il colletto e il bordo inferiore del retro della maglia.

Per le nuove divise del Torino FC Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente: per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere riciclato al 100%. Questo tessuto è stato prodotto da materiali recuperati, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.