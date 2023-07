I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 13 luglio: il mercato mentre il Toro si prepara al Filadelfia

Tuttosport

–È un Buongiorno! E lo sarà fino al ’28 «Sono felicissimo»

Il futuro capitano prolunga il contratto e adegua lo stipendio: 900 mila euro

-Schuurs, sale il Palace Toro: Becao, se no Hien

I londinesi sono passati davanti al Liverpool: 35 milioni con i bonus. Vagnati è già pronto a buttarsi sul brasiliano, su cui c’è pure l’Atalanta

–Cercasi vice-Vanja Popa deve crescere tra meno pressioni

Il secondo resta Gemello, per ora Il rumeno ha poca esperienza e ha bisogno di irrobustirsi

La Gazzetta dello Sport

Buongiorno, Toro a vita. Ha firmato il rinnovo fino al 2028. Cairo: “Un ragazzo splendido”

Contratto quinquennale per il difensoreAlla scadenza avrà fatto quasi 23 anni nel club:premiati il senso di appartenenza e la crescita