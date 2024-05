Sarà l’undicesimo incontro tra il croato e il tecnico atalantino. All’andata il secondo successo di Ivan Juric

Atalanta-Torino è da anni un confronto telecomandato dalle panchine da due allenatori che si conoscono bene, che hanno attraversato a braccetto momenti della loro carriera e che nutrono uno per l’altro profondo rispetto. E’ la sfida allievo contro maestro, tra Ivan Juric e Gian Piero Gasperini. Sarà l’undicesimo confronto tra i due, con Juric che non è ancora pienamente riuscito, come avviene in molti casi, a superare nei confronti diretti il proprio insegnante, l’uomo da cui ha appreso i dettami del manuale della carriera da allenatore. 2 vittorie di Juric, 2 pareggi e 6 successi in favore di Gasp è fin qui il bottino tra i due allenatori e amici.

Juric, i confronti prima del Toro

I primi due precedenti tra Juric e Gasperini hanno visto prevalere nei confronti l’allenatore dei bergamaschi. Il 30 ottobre 2016 una doppietta di Kurtic e una rete del “Papu” Gomez valgono il 3-0 con cui l’Atalanta ha la meglio del Genoa. Bisogna aspettare poi fine 2019 per la vittoria per 3-2 della Dea sull’Hellas Verona, a cui non è bastata la doppietta di Di Carmine di fronte ai gol di Malinovskyi, Muriel e Djimsiti. Per Juric giunge il primo punto il 18 luglio 2020, in un Verona-Atalanta 1-1, con Zapata che risponde allo scaligero Pessina. Il 28 novembre 2020 è la data della prima vittoria su Gasperini del croato: 0-2 per l’Hellas, gol nel secondo tempo di Miguel Veloso e Zaccagni. Stesso risultato a parti invertire poi nella gara di ritorno, deciso al Bentegodi da Malinovskyi e Zapata

Dal 21/22 una vittoria per Juric su Gasp

Sabato 21 agosto 2021 Ivan Juric affronta Gasperini alla prima da allenatore del Torino, senza riuscire a evitare una sconfitta negli istanti conclusivi del match. 1-2 deciso da Piccoli, dopo l’iniziale vantaggio ospite con Muriel e il pari di Belotti al 79′. Fuochi e fiamme al ritorno, in un pirotecnico 4-4: doppiette di Muriel e Lukic, a cui si aggiungono Sanabria, De Roon, l’autogol di Freuler e Pasalic. Lo scorso anno 3-1 a Bergamo il 1° settembre 2022, col tris tutto a firma di Koopmeiners e l’inutile gol granata di Vlasic, e un’altra sconfitta interna per 1-2, con Zappacosta e Zapata ad avere la meglio sull’unico centro granata di Sanabria. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata, che segna il secondo successo di Ivan Juric contro Gasperini. 3-0 con questa volta Zapata a colpire con una doppietta il suo ex allenatore. Nel mezzo il gol di Sanabria.