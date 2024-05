Duvan Zapata affronterà la sua ex squadra da avversario al Gewiss Stadium: il bilancio contro l’Atalanta è incoraggiante

Cresce l’attesa per l’ultima gara del campionato, che il Toro disputerà al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. I granata hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alle coppe europee, per poi sperare che la Fiorentina vinca la Conference League in caso finisse ottava in classifica. Ma prima il Toro dovrà superare i nerazzurri al Gewiss Stadium: una sfida sicuramente non facile anche se gli uomini di Gasperini sono praticamente certi della Champions League. In campo ci sarà anche Duvan Zapata, alla prima gara a Bergamo con la maglia del Torino.

Zapata, quanti gol contro l’Atalanta

Se si analizzano i numeri dell’attaccante colombiano contro i nerazzurri si può notare a primo impatto un trend positivo. Per Zapata 7 gol contro l’Atalanta in Serie A, in un totale di 11 partite. Una media di più di una rete a gara per l’attaccante granata, che dovrà metterci del suo e caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle. Le speranze aumentano ancor di più se si torna con la mente alla partita di andata, dello scorso 4 dicembre. Gli uomini di Juric si imposero per 3-0 al Grande Torino contro un’Atalanta annichilita dalla doppietta proprio di Duvan e dal gol di Sanabria su rigore. Ad influire potrebbe poi esserci anche il fattore Juric, alla sua ultima gara sulla panchina granata. Il tecnico vorrà chiudere nel migliore dei modi la sua avventura all’ombra della Mole e chissà che non possa farlo proprio raggiungendo l’Europa. Sarebbe la prima volta nel triennio del croato, che tempo fa aveva annunciato la permanenza in caso di qualificazione. Le cose però sono cambiate in fretta e il Toro dovrà fare affidamento esclusivamente sulle sue certezze: su tutte, Duvan Zapata.