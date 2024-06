L’ormai ex capitano granata resta in campo per tutti i 90 minuti. Aprono Duah e il bolognese Aebischer nel primo tempo, Embolo chiude i giochi

Debutto vincente per la Svizzera di Ricardo Rodriguez. Gli elvetici sono riusciti a mantenere il passo della Germania – vincente 5-1 contro la Scozia – per portarsi anch’essi a 3 punti. A farne le spese l’Ungheria, sconfitta con il risultato di 1-3. Rodriguez è rimasto in campo per l’intera durata del match: 90 minuti trascorsi da difensore di sinistra della difesa a tre composta, oltre che dall’ormai ex capitano granata, da Manuel Akanji e Fabian Schaar. Nessun minuto di gioco invece per Krisztofer Horvath nelle fila dell’Ungheria. Il giocatore di proprietà del Torino ha vissuto il k.o. dei suoi dalla panchina.

Rodriguez: debutto vincente, ora testa alla Scozia

Una partita rivelatasi meno ostica di quanto sembrava. Per la Svizzera la gara si è infatti subito messa in discesa. Sono bastati dodici minuti al bolognese Michel Aebischer per offrire al compagno Kwadwo Duah l’assist per il momentaneo 1-0, prima di trovare poi il raddoppio con la rete personale nei minuti di recupero della prima frazione. Nella ripresa l’Ungheria del ct Marco Rossi ha provato a riaprire un discorso che sembrava già chiuso con il gol del 66′ di Barnabas Varga. Speranze poi rivelatesi vane: la Svizzera certifica il successo al 93′ con il timbro dell’1-3 firmato dal subentrato Breel Embolo. Per Rodriguez e compagni appuntamento alla seconda giornata del Gruppo A, che li vedrà affrontare la Scozia.