Nonostante le recenti esclusioni, il portiere sarà della partita. Partirà dalla panchina il centrocampista

Le gare che nella giornata di ieri che hanno coinvolto Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova, oltre ai non azzurri Ricardo Rodriguez e Nikola Vlasic, hanno dato il via all’Europeo dei giocatori del Torino. Quest’oggi prosegue la serie di debutti nel torneo con la sfida delle 21 che chiama la Serbia ad affrontare l’Inghilterra, una delle principali candidate alla vittoria finale. Nella nazionale balcanica figurano i due granata Vanja Milinkovic-Savic e Ivan Ilic, che dopo l’incontro con la squadra di Southgate, proseguiranno il loro percorso nel Girone C nelle sfide con Slovenia (20 giugno) e Danimarca (25 giugno).

Euro 2024, Vanja preferito a Rajkovic. Ilic cerca minuti

In vista della partita contro i Tre Leoni, Vanja Milikovic-Savic dovrebbe andare verso la titolarità. Il numero uno granata è stato schierato dal ct Stojkovic nell’amichevole con l’Austria persa 2-1, mentre ha osservato i compagni disputare il test vinto 0-3 in casa della Svezia, con Predarg Rajkovic a difendere i pali. Nonostante l’ esclusione, che si somma a quelle con Russia e Cipro delle amichevoli di marzo. Al momento, da quello che filtra, sarà comunque della partita. Ivan Ilic è invece sceso in campo in entrambe le amichevoli. Contro l’Austria giocato il secondo tempo e un paio di minuti in più, subentrando nella prima frazione a Nemanja Maksimovic, mentre con la Svezia è rimasto in campo per l’intera durata dell’incontro, al fianco delle due recenti conoscenze della Serie A Sergej Milinkovic-Savic e e l’ex granata Sasa Lukic. Al contrario del compagno in granata, Ilic dovrebbe partire dalla panchina per essere inserito a partita in corso.