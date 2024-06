Nel corso della stagione Ivan Juric aveva posto a più riprese l’Europa come obbiettivo: il croato ha lasciato senza raggiungerlo

La stagione appena conclusa è stata l’ultima di Ivan Juric alla guida del Toro. Il tecnico ha allenato i granata per tre anni: tre anni di tanti bassi e pochi alti, in cui non è mai riuscito a vincere un derby e in cui, nell’ultima stagione, ha fallito l’obbiettivo di riportare il club in Europa. L’ultimo campionato all’ombra della Mole non può dunque dirsi sufficiente: troppe le occasioni sprecate dalla squadra, che hanno portato a un solo e inevitabile epilogo.

Con la tifoseria il rapporto si è inclinato

Quello che ha influito e non poco sul rapporto tra Juric e i tifosi sono state le dichiarazioni del tecnico a un certo punto della stagione: “C’è una parte di pubblico che non ha lo spirito Toro. La mia idea di Toro è che nasci privilegiato, qui c’è una storia magnifica. Mi sono ritrovato nel pensiero del cantante, Peyote, qui c’è una certa depressione ma non è così facile: tutti ci spacchiamo il c**o e lavoriamo forte, ma non è apprezzato così tanto. Il mio più grande rammarico è proprio questo, sentire parlare di mediocrità è una tristezza unica“. Parole che i tifosi non hanno preso bene e che hanno costretto l’allenatore a fare marcia indietro in una conferenza stampa appositamente convocata.

La squadra ha faticato a rendersi pericolosa

Per quanto riguarda il campo il Toro spesso non è stato brillante. Troppo volte la squadra ha chiuso le partite senza segnare, seppur vantando una gran difesa. Gli infortuni ci hanno messo il carico da novanta, ma la sensazione è che la squadra abbia gran parte delle volte fatto fatica a rendersi pericolosa. Juric ha provato anche a cambiare modulo e qualche risultato si è visto, ma alla fine della fiera l’obbiettivo di tornare in Europa non è stato raggiunto. E quello era il minimo indispensabile secondo Juric per fare il proprio dovere e concludere una stagione sufficiente.

JURIC

VOTO 5,5