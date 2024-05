In vista di Atalanta-Torino, gara valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A, ecco i precedenti tra le due squadre

Manca sempre meno alla conclusione del campionato di Serie A. Atalanta e Torino si sfideranno al Gewiss Stadium domenica 26 maggio: per i granata sarà una gara da vincere per sperare in una qualificazione alla Conference League. Dall’altra parte i nerazzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, essendo già qualificati per la prossima edizione della Champions. Quello che andrà in scena nel weekend sarà il cinquantasettesimo incontro a Bergamo nel massimo campionato, con un totale di 16 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte per i granata. Da sottolineare come negli ultimi anni le gare tra Atalanta e Torino abbiano dato particolarmente spettacolo, con tantissimi gol realizzati da una parte e dall’altra.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente a Bergamo si è giocato il primo settembre del 2022. A vincere era stata l’Atalanta, per 3-1. Decisiva la tripletta di un’incontenibile Koopmeiners, a cui aveva risposto l’inutile rete di Vlasic. L’olandese realizzò due gol da calcio di rigore, in una partita particolarmente fallosa e accesa dal punto di vista disciplinare.

Il pirotecnico 4-4

Il 27 aprile dello stesso anno Atalanta e Torino avevano dato puro spettacolo a Bergamo. 4-4 il risultato finale: nel primo tempo era passato in vantaggio il Torino, con il gol di Sanabria. Poi era arrivata la reazione dei nerazzurri, che erano passati in vantaggio con Muriel prima e poi De Roon. Poco prima dell’intervallo però era arrivato il pareggio del Toro, grazie al rigore trasformato da Lukic. Nella ripresa i granata presero il largo, ancora con un rigore di Lukic e poi con un autorete di Freuler. Ma Pasalic e Muriel riportarono il risultato in equilibrio a pochi minuti dalla fine.

L’ultima vittoria del Toro

Il primo settembre del 2019 arrivò quella che è l’ultima vittoria dei granata in casa della Dea. A Bergamo finì 2-3 in favore degli uomini di Mazzarri, che passarono in vantaggio con Bonifazi. Poi l’Atalanta ribaltò il risultato con la doppietta di Duvan Zapata, ma Berenguer e Izzo regalarono i tre punti al Toro.