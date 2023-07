Nella giornata di venerdì 14 luglio Juric riabbraccerà diversi giocatori che a giugno erano impegnati con le rispettive nazionali

Il Toro prosegue la preparazione in vista della nuova stagione tra le mura amiche del Filadelfia. Giorni molto caldi nei quali i granata lavorano davvero duramente e dove viene curato ogni singolo dettaglio. I prossimi giorni saranno fondamentali per la squadra di Ivan Juric innanzitutto perché sabato, sempre al Filadelfia, ci sarà il primo porte aperte della stagione 2023/2024, dunque il primo abbraccio con il popolo granata. Ma è altrettanto importante anche il giorno prima, e cioè venerdì, quando diversi giocatori che a giugno sono stati impegnati con le rispettive nazionali torneranno a lavorare agli ordini del tecnico ex Hellas Verona. Venerdì ricomincerà ad allenarsi al Filadelfia Vanja Milinkovic-Savic, che così avrà modo di iniziare a capire la metodologia di lavoro del nuovo preparatore dei portieri che è Massimo Cataldi, Nemanja Radonjic che vestirà ha cambiato numero di maglia e vestirà la 10, Wilfred Singo, Mergim Vojvoda, Karol Linetty, Gvidas Gineitis e Ricardo Rodriguez. Tutti e sette questi calciatori, dopo aver ricaricato le pile, vorranno subito mettersi in mostra agli occhi di Juric perché come si dice: chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Ricci, Bellanova e Pellegri si aggregheranno al gruppo a Pinzolo

All’appello mancheranno i giocatori che sono stati impegnati con l’Europeo Under 21 e cioè il trio tutto italiano composto da Samuele Ricci, Pietro Pellegri e il neo-acquisto granata Raoul Bellanova. Questi tre giocatori raggiungeranno il Toro a Pinzolo. Infine, c’è da sottolineare ancora una volta come Alessandro Buongiorno, il nuovo portiere Mihai Popa, Emirhan Ilkhan e David Zima avrebbero potuto usufruire di qualche giorno in più di vacanza dato che anche loro nel mese di giugno sono stati impegnati con le loro nazionali, ma hanno deciso di tagliare qualche giorno di relax per tornare fin da subito a lavorare con Juric. Aspetto del quale il tecnico croato non si scorderà di sicuro.