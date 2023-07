Nella giornata di giovedì il Torino presenterà le nuove divise che saranno protagoniste per la stagione 23/24

Si entra nel vivo. Con la prima settimana di allenamenti e il raduno dei giocatori al Filadelfia, si può dire che è ufficialmente iniziata la stagione 2023/2024 per il Torino. I granata, che nella giornata di lunedì partiranno per il ritiro di Pinzolo, hanno diversi eventi in programma nell’agenda, a partire da quello che segnerà la giornata di giovedì 13. Il club infatti, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato che nella giornata di domani verranno presentate le nuove maglie per la stagione in arrivo, create in collaborazione con Joma. Cresce l’attesa dunque, per scoprire quelli che sono i kit che i beniamini dei tifosi indosseranno nelle gare della prossima annata.