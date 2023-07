Urbano Cairo è stato intervistato in occasione dell’evento “La7 per te” ed ha speso una buona parte dell’intervista a parlare del Torino

A Milano, in occasione dell’evento “La7 per te”, Urbano Cairo è stato intervistato e tra le altre cose ha parlato del suo Torino e del mercato: “Non voglio dire cose in più o fare proclami, ma credo che, dopo due anni piuttosto buoni con il nostro allenatore e con una squadra che è stata arricchita di talenti, si possa fare un passo in avanti, qualcosa in più. Dove possiamo arrivare non lo so e per scaramanzia non lo dico, ma Juric è bravo e con lui va tutto bene. Io ho fiducia“. Ha poi continuato facendo anche un paragone scherzoso tra la sua “squadra” televisiva e quella sportiva: “Nel mercato televisivo abbiamo una squadra di campioni che è con noi da tempo e siamo soddisfatti della Gruber, di Mentana e di tutti gli altri. Sono felici con noi e li teniamo volentieri. Il mercato del calcio è più complicato: ci sono i giocatori che arrivano, quelli che vogliono andare… A me piacerebbe tenere tutti, ma non è possibile. Nel 2019 quando decisi di non cedere nessuno, avemmo dei problemi con Nkoulou. Bisogna adattarsi al mercato e vedere cosa accadrà”.

Cairo parla di Verdi

Urbano Cairo ha parlato anche del mercato: “È arrivato Bellanova che è già un rinforzo importante – ha spiegato -. Per Vlasic, Doig o altri adesso vediamo. Mi piacerebbe essere veloce perché è molto importante dare al mio allenatore i giocatori che lui chiede e di cui ha bisogno in tempi rapidi. I prossimi giorni saranno importanti”. E ancora: “Non abbiamo tanti esuberi. Verdi? È un giocatore che ha aiutato la Salernitana e il Verona a salvarsi negli ultimi due campionati, se mi chiamate esubero Verdi…“