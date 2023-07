Mihai Popa, nuovo portiere del Torino, si è subito presentato al Fila per il raduno della prima squadra tagliandosi anche le vacanze

È iniziato il raduno del Torino, e si sono visti al Filadelfia alcuni volti nuovi. Non solo nomi della Primavera, ma in particolare anche un nuovo acquisto il cui atteggiamento ha sin da subito sorpreso gli addetti ai lavori nel campo d’allenamento. Si tratta di Mihai Popa, nuovo portiere della prima squadra arrivato a costo zero dopo la scadenza del contratto che lo legava ai romeni del Voluntari. L’estremo difensore, reduce dall’europeo Under 21 giocato con la propria nazionale e non proprio da ricordare, ha stupito Juric e lo staff. Il classe 2000, infatti, ha deciso di tagliarsi le vacanze, iniziando di fatto la nuova stagione dopo appena 13 giorni dalla fine dell’ultima, terminata con l’eliminazione alla fase a gironi del campionato Europeo.

Il raduno per conquistare Juric

Popa, ovviamente, è ben consapevole del fatto che partirà dietro Milinkovic-Savic nelle gerarchie di Juric, ma questo non toglie il fatto che, impegnandosi duramente in allenamento, può scavalcare il serbo a lungo andare. D’altronde, una cosa del genere è già successa nella seconda parte della stagione 2021/2022, quando il tecnico ex Verona, non soddisfatto del rendimento di Vanja, decise di alternare il vecchio portiere della Spal con Berisha, che convinse tutti a suon di buone prestazioni. Il portiere romeno può quindi sfruttare questi primi giorni di allenamento, in cui non è presente Milinkovic-Savic, per conquistare tutti, e soprattutto il nuovo preparatore dei portieri Massimo Cataldi. La sfida a Vanja è già stata lanciata; il serbo, a differenza della scorsa stagione, non potrà cullarsi ma bensì dovrà lavorare molto bene e concentrato se vorrà mantenere la titolarità. Dietro di lui, infatti, c’è un giovane emergente che freme e ha tanta voglia di giocare. La palla, quindi, spetta a Juric e al neo arrivato Cataldi.