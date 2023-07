Dalle esperienze al Siena e al Novara fino ad arrivare a lavorare con Juric a Verona: ecco chi è il nuovo preparatore dei portieri del Toro

Come è stato annunciato già da diversi giorni, è prevista una novità in casa Toro per quanto riguarda lo staff tecnico di Ivan Juric. Infatti, dal 1 luglio lo storico preparatore dei portieri granata Paolo Di Sarno non lavorerà più per la società piemontese. Al suo posto arriverà Massimo Cataldi che è un uomo fidato del tecnico croato. I due hanno già lavorato insieme per due anni all’Hellas Verona. Ma andiamo con ordine, Cataldi è nato il 6 luglio 1974 a Civita Castellana. Inizia la sua carriera calcistica da portiere all’interno delle giovanili della Lazio, fino a riuscire a indossare la maglia azzurra della Nazionale di Serie C. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Cataldi ha cominciato molto presto la carriera da preparatore dei portieri, iniziando questa nuova avventura partendo dal campionato di Eccellenza. Dopo un po’ di gavetta Cataldi è arrivato a diventare il nuovo preparatore dei portieri del Siena, negli anni in cui il club bianconero militava nel massimo campionato italiano. Dopo aver lasciato il club toscano Cataldi ha passato ben tre anni al Novara, dove ha ottenuto anche una promozione dalla Lega Pro alla Serie B. Nella stagione 2017/2018 Cataldi ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri al Bari, per poi passare la stagione successiva all’Hellas Verona dove, come anticipato prima, ha lavorato con Juric e dove rimarrà fino al 30 giugno.

Da Micai a Montipò passando per Silvestri: sono tanti i portieri lanciati da Cataldi

Cataldi ora si appresta a iniziare una nuova avventura a tinte granata. Il Toro si è aggiudicato certamente un profilo competente che nella sua carriera da preparatore dei portieri vanta il fatto di essere riuscito a lanciare diversi portieri come Alessandro Micai ai tempi del Bari o come Marco Silvestri e Lorenzo Montipò all’Hellas Verona. Ora il compito di Cataldi sarà quello di far crescere Vanja Milinkovic-Savic e Mihai Popa. Juric spera che Cataldi riuscirà in questo obiettivo. Per il momento il tecnico croato si appresta a prepararsi a riabbracciare un suo uomo di fiducia con il quale ha già un certo feeling.