Lo staff di Juric accoglie un nuovo membro: arriva Massimo Cataldi come preparatore dei portieri al posto di Paolo Di Sarno

Il Torino è al centro di una rivoluzione dello staff tecnico: quest’ultima ha coinvolto anche il preparatore dei portieri. Paolo Di Sarno, che dal 2007 al 2014 ha allenato i portieri delle giovanili per poi passare in prima squadra, non sarà più addetto all’incarico. Al suo posto il Torino ha ufficialmente ingaggiato Massimo Cataldi. Arriva dal Verona e si occuperà di allenare i portieri granata. È stato espressamente richiesto da Ivan Juric.