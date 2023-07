Cambio di guardia tra i vertici del Settore giovanile del Torino: Marco Grossi prende il posto di Michele di Bari

Un nuovo volto prenderà parte dell’organico spcoetario del settore giovanile granata: si tratta di Marco Grossi che ricoprirà il ruolo di segretario. A comunicarlo, il Torino con una nota sul proprio sito ufficiale, attraverso la quale ha anche salutato il suo predecessore, Michele Di Bari, approdato sotto la Mole l’anno scorso. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Marco Grossi è il nuovo segretario del settore giovanile. Tutto il Torino FC accoglie Grossi con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro.

La Società ringrazia Michele Di Bari per il contributo dato nella sua esperienza in granata e lo saluta con un cordiale in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.“