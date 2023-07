La stagione 2023/2024 può essere la stagione di Ivan Ilic: il centrocampista serbo può affermarsi in granata

Tra poco per i giocatori del Toro saranno finite le vacanze e sarà ora di tornare a lavorare in vista della prossima stagione. La stagione 2023/2024 può essere quella della conferma per Ivan Ilic. Centrocampista serbo classe 2001 dal talento indiscusso, è arrivato a gennaio dal Verona per 15,70 milioni di euro. Un investimento voluto fortemente da Ivan Juric, che è stato accontentato. L’inizio è stato un po’ complicato a causa di problemi fisici, causati da un infortunio che non era stato curato bene. Il mondiale in Qatar, non aveva aiutato a recuperare la piena forma fisica. Poi però il numero 8 si è ripreso, facendo benissimo in campionato e adesso farà tutta preparazione estiva con Juric: le carte in regola per affermarsi ci sono tutte.

Ilic, il mancino che mancava al Toro

Finalmente il Toro, ha il centrocampista mancino perfetto per il gioco del tecnico croato. Corsa, qualità e quantità in mezzo al campo: insieme a Ricci forma una coppia davvero al top. Oltre che per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, Ilic sa usare il sinistro anche per calciare in porta. I gol contro Lazio e Spezia, entrambi in trasferta, lo dimostrano. Juric ha fiducia in lui e il ragazzo vuole crescere ancora di più, per diventare un fuoriclasse. Si è trattato di un investimento importante, ma in futuro il suo valore può alzarsi ancora di più.