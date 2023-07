Il 10 luglio la rosa del Torino si riunirà al Filadelfia per inaugurare la nuova stagione: ecco chi sarà presente

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione in casa Torino. Con gli impegni che prenderanno avvio il 13 agosto con il primo turno di Coppa Italia, i granata si ritroveranno il 10 luglio al Filadelfia per il classico raduno di inizio anno. Come ogni annata, i giocatori si sottoporranno ai test medici e fisici per iniziare poi la preparazione estiva, prima di partire per il ritiro di Pinzolo una settimana più tardi, il 17 luglio. Con la rosa ancora non al completo, è bene capire chi sarà presente al Filadelfia nel giorno del ritrovo.

I convocati per il raduno

Considerato come ai giocatori della prima squadra si aggregheranno anche diversi Primavera pronti a fare esperienza sul campo con compagni più grandi, è possibile stilare una lista di coloro che si presenteranno il 10 luglio. Va compreso il fatto che coloro che sono stati impegnati con le proprie nazionali nel corso del mese di giugno raggiungeranno la squadra in seguito, usufruendo di un egual numero di giorni di riposo.

Saranno assenti dunque tre portieri: Milinkovic-Savic, Berisha e il nuovo arrivato Popa. In difesa mancheranno Zima, Rodriguez, Vojvoda e Bellanova, reduce dall’Europeo Under 21 con l’Italia mentre ci sarà Buongiorno che si è tagliato le vacanze per esserci da subito. In mezzo al campo, ritarderà il proprio arrivo anche Ricci, anche lui impegnato nell’Europeo Under 21. Juric dovrà poi fare a meno anche di Ilic, Ilkhan, Linetty e Gineitis. Mentre ci sarà Radonjic, che era stato costretto a saltare l’ultima parte di stagione per via di un infortunio, e potrebbe presentarsi al Fila allenandosi in modo personalizzato e lontano dai compagni almeno inizialmente. Capitolo attacco: ci sarà Sanabria, mentre Pellegri è tornato da poco dagli impegni con la nazionale e riposerà. Oltre ai giocatori della Prima squadra, saranno presenti anche diversi Primavera.

La lista dei presenti della Prima squadra

PORTIERI: Gemello, Fiorenza;

DIFENSORI: Buongiorno, Schuurs, Djidji, Singo, Haveri, Bayeye;

CENTROCAMPISTI: Kone, Verdi, Horvath;

ATTACCANTI: Radonjic, Karamoh, Sanabria, Seck, Warming.