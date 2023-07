Buongiorno avrebbe potuto usufruire di vacanze più durature visti gli impegni in Nations League, ma ha deciso di esserci al raduno

Alessandro Buongiorno ha vissuto un anno speciale ed è senza dubbio diventato un simbolo del Torino. Il difensore è stato protagonista di una grande stagione da capitano granata, guidando la difesa con grande sicurezza. Anche al di fuori del terreno da gioco Buongiorno ha spesso dimostrato attaccamento alla maglia e senso di appartenenza: a Superga, ad esempio è stato lui a leggere i nomi degli Invincibili durante l’ultima commemorazione al Grande Torino. Il suo allenatore Juric ha poi speso parole di elogio nei suoi confronti, definendolo l’unico giocatore incedibile della rosa. Il classe ’99 ha dunque delle responsabilità e deve essere da esempio per i suoi compagni di squadra: il ragazzo sembra averlo recepito e nelle ultime ore si è tagliato le vacanze per essere presente al raduno al Filadelfia. Buongiorno avrebbe avuto diritto ad un periodo di ferie più lungo visti gli impegni in Nations League, ma ha comunque deciso di presentarsi per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione.