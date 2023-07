Yann Karamoh svolgerà l’intera preparazione in vista della prossima stagione: punta ad essere una prima scelta di Ivan Juric

Dieci giorni alla partenza per il ritiro di Pinzolo: il Torino resta attivo sul mercato, in cerca di nuovi acquisti da mettere subito a disposizione di Ivan Juric. Per quanto riguarda la trequarti, in attesa di sviluppi per le situazioni riguardanti Miranchuk e Vlasic, Yann Karamoh è al momento uno dei giocatori da cui poter ripartire nella prossima stagione. L’ivoriano è arrivato dal Parma all’inizio della scorsa annata per poi rinnovare in poco tempo il suo contratto fino al 2025. Le sue prestazioni hanno convinto il club e Ivan Juric, che nella seconda metà di campionato ha fatto sempre più affidamento sul classe ’98.

I numeri di Karamoh

Nella stagione 2022/2023 Karamoh ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, in cui è riuscito a mettere a segno 5 gol. Dopo un inizio di stenti e in cui è spesso partito dalla panchina, l’ex Parma ha avuto un grande exploit nella seconda metà di campionato, tra febbraio e marzo. Contro Udinese, Juventus e Bologna, infatti, Karamoh ha realizzato 3 gol a dimostrazione di una crescita evidente. Poi la sfortuna dell’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un mese e che gli ha impedito di dare continuità alle sue prestazioni. Gli ultimi segnali di stagione contro lo Spezia, in cui ha messo a segno il gol del definitivo 0-4 dopo essere entrato in campo a pochi minuti dal termine del match. Ora dovrà partire con il piede giusto per guadagnarsi un posto importante nello scacchiere di Juric.