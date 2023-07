Il Toro sta portando avanti la trattativa con il West Ham per cercare di riportare Vlasic alla corte di Juric

Quelli che stanno trascorrendo sono giorni molto, ma molto impegnativi per il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati e quasi sicuramente per il dirigente genovese sarà così fino alla fine del calciomercato. Per il momento tra le priorità fissate nell’agenda di Vagnati c’è senza alcuna ombra di dubbio quella di cercare di riportare in granata Nikola Vlasic. Dopo che il Toro non ha riscattato il trequartista croato, perché riteneva la cifra del riscatto troppo alta, non ha mollato la presa dal giocatore classe 1997, mantenendo sempre vivi i contatti con il West Ham. Adesso però il tempo comincia a stringere perché l’inizio della nuova stagione si avvicina a passo sempre più spedito e l’obiettivo del club piemontese è quello di riabbracciare Vlasic prima di iniziare il ritiro a Pinzolo, con Buongiorno e compagni che partiranno per il Trentino Alto Adige il 17 luglio. Sicuramente Ivan Juric vuole avere già la squadra praticamente al completo per il ritiro a Pinzolo, proprio per questo motivo i granata hanno già piazzato diversi colpi. Avere a disposizione anche una pedina fondamentale come Vlasic sarebbe fondamentale.

Vagnati vuole chiudere per Vlasic già nei prossimi giorni

In casa Toro non manca la fiducia di chiudere in maniera positiva la trattativa con il West Ham per il giocatore ex Everton che nella sua prima stagione nel massimo campionato italiano ha dimostrato le sue qualità nonostante abbia avuto una fase calante dopo il rientro dai Mondiali in Qatar che ha disputato con la sua Croazia. E bisogna sottolineare che Vlasic sarebbe molto contento di tornare a giocare all’ombra della Mole sponda granata. Anche per questo motivo Vagnati sta portando avanti la trattativa e i prossimi giorni saranno davvero fondamentali per capire il futuro del trequartista croato anche perché il Toro proverà a dare un’accelerata alla trattativa. Juric attende novità mantenendo le dita ben incrociate.