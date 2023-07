Calciomercato Torino / Pereyra si allontana dal Torino: il suo agente Federico Pastorello dichiara l’interesse dell’Inter

Dal 30 giugno scorso, Roberto Pereyra, anche conosciuto come il Tucumano, è un giocatore svincolato. Nelle ultime stagioni ha giocato all’Udinese e adesso è un occasione a parametro zero. L’argentino però, si allontana dal Toro, come dichiarato in ottica Inter dal suo agente Federico Pastorello. Di seguito le sue parole: “Diciamo che è un giocatore che piace all’Inter, anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto: è una delle opzioni. Bisognerà vedere nei prossimi giorni”.