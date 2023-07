La Lazio ha messo gli occhi su Ricci (ma non è sul mercato) e ora Maurizio Sarri ha elogiato pubblicamente il centrocampista del Torino

Samuele Ricci è uno dei giocatori più importanti del Torino ed è anche uno di quelli che sono più apprezzati dalle atre società ma non è sul mercato e non partirà in questa sessione di mercato. A mettere nel mirino il numero 28 granata è stata anche la Lazio e il tecnico Maurizio Sarri, ai microfoni di Sportitalia, ha ora elogiato pubblicamente il calciatore.

Sarri: “Ricci è cresciuto tanto”

“Se Ricci è il nuovo che avanza? Sinceramente penso di sì. È un ragazzo che ha fatto a Torino ha fatto un’esperienza anche diversa. Ha fatto una crescita importante anche dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della aggressività, quindi penso che possa avere un futuro anche in Nazionale. È giovane ma ha già tre anni di Serie A addosso” ha dichiarato Sarri nel corso dell’intervista.