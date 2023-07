Continua la ricerca di un esterno sinistro per Juric: vanno avanti i contatti per Doig, ma rimane ancora il nome di Mazzocchi

In una giornata ampiamente dedicata alla programmazione della nuova Serie A, con il sorteggio del calendario della prossima stagione, non si sono ovviamente fermate le trattative. Continua imperterrito il lavoro di Davide Vagnati alla ricerca di un esterno sinistro da regalare a Juric, che possa formare una nuova super coppia insieme a Raoul Bellanova. I nomi sul taccuino, in questo momento, sono quelli di Josh Doig e Pasquale Mazzocchi, con lo scozzese dell’Hellas Verona che sembra essere in pole position.

Trattativa ad oltranza per Doig

Sono ormai continui i contratti tra Vagnati e la società gialloblù per cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società e, soprattutto, il giocatore che ha già un accordo con i granata. Sembra ormai questione di tempo e Doig diventerà un nuovo giocatore del Torino, ma bisogna prima trovare la formula giusta affinché si possa arrivare a un accordo. Come detto, infatti, Marco Baroni avrebbe chiesto tempo per poter cercare di capire se inserire un’eventuale contropartita all’interno dell’operazione, che potrebbe magari portare il nome di Simone Verdi. Il trequartista, infatti, ha già giocato la scorsa stagione in Veneto e, dopo l’addio di Zaffaroni, potrebbe accettare di tornare a giocare per gli scaligeri.

Mazzocchi sullo sfondo

Come detto, però, quello di Doig non è l’unico nome che interessa alla dirigenza granata. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a chiudere per lo scozzese – ipotesi improbabile al momento, visto l’avanzamento delle trattative – Vagnati potrebbe tornare sul capitano della Salernitana, che apprezzerebbe molto un trasferimento sotto la Mole. Un’altra ipotesi, inoltre, è quella di acquistare entrambi i giocatori. Un’idea che scalda i tifosi e soprattutto Juric, considerando come lo stesso Mazzocchi sia in grado di giocare su entrambe le fasce e, dunque, possa evitare l’acquisto di un quarto esterno. Affinché questa ipotesi si concretizzi, infatti, è necessario che vengano ceduti due giocatori come Singo e Vojvoda. L’ivoriano è richiesto dal Milan, e una sua cessione potrebbe monetizzare l’acquisto di un sostituto più duttile; il kosovaro, invece, non ha ancora avuto richieste particolari. Tutto ancora da decidere, ma la sensazione è che le operazioni possano sbloccarsi in tempi brevi.