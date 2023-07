Calciomercato Serie A / Dopo un lungo tiro e molla l’Inter ha preso Frattesi. Atalanta, fatta per Bakker del Leverkusen

Oggi è stata la giornata dedicata al sorteggio del calendario di Serie A 2023/2024, ma il calciomercato è ovviamente proseguito. Diverse le trattative in corso tra i club, soprattutto per grandi giocatori. Un affare definitivamente concluso, per esempio, è quello che porta Davide Frattesi a vestire la maglia dell’Inter. Il centrocampista del Sassuolo, dopo essere stato accostato a diverse squadre durante il mese di giugno, ha visto i neroverdi trovare l’accordo con Ausilio e Marotta, preparandosi a diventare dunque un nuovo giocatore dell’Inter.

Atalanta, chiusi due colpi sulle fasce

Atalanta in questo inizio di mercato molto concentrata a coprire le fasce laterali. Dopo l’infortunio di Hateboer e il rendimento altalenante di coloro che lo hanno sostituito, Gasperini ha richiesto rinforzi alla società in quella zona del campo, venendo accontentato. Il primo colpo porta il nome di Mitchel Bakker. L’esterno, ex PSG, arriva dal Bayer Leverkusen e si giocherà il posto con un altro nuovo arrivato. Si tratta di Sead Kolasinac, bosniaco del Marsiglia. Il giocatore, tempo fa accostato alla Juventus, si unisce ai bergamaschi, andando a formare una buona coppia di “quinti”.

Milan, due giocatori in arrivo

Anche il Milan è tra le squadre più attive sul mercato. I rossoneri, dopo aver ufficializzato gli approdi di Sportiello e Loftus-Cheek, sono molto vicini ad altri due acquisti. Il primo è Luka Romero, ala argentina classe 2004 reduce da un’esperienza alla Lazio in cui ha visto poco il campo. Il giovane effettuerà domani le visite mediche. L’altro è Reijnders, centrocampista dell’AZ Alkmaar. Per lui non è ancora stata chiusa la trattativa, ma i rossoneri si avvicinano a piccoli passi al suo tesseramento.

Roma, si cerca un centrocampista

Perso Frattesi, ormai promesso sposo dell’Inter, la Roma è alla ricerca di una mezzala di inserimento e di corsa. La prima alternativa sembrava poter essere Renato Sanches, ma negli ultimi giorni i contatti con il PSG si sono bloccati. Adesso, invece, sono venuti fuori i nomi di Kamada e Sabitzer. Il primo sembrava poter essere un giocatore del Milan, ma dopo gli addii di Maldini e Massara i rossoneri si sono proiettati su altri obiettivi. L’austriaco, invece, ha lasciato il Manchester United dopo non esser stato riscattato ed è tornato al Bayern Monaco, che vuole però cederlo.