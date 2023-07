La presentazione del calendario per la stagione di Serie A 2023/2024: il Torino aspetta di conoscere i primi avversari

Avrà inizio alle 12:30 la cerimonia di presentazione del calendario di Serie A per la stagione 2023/2024. Il Torino attende di scoprire quale sarà l’avversaria che affronterà nella prima giornata di campionato, in programma nel weekend del 20 agosto. Anche per la stagione che verrà sarà riconfermata l’asimmetricità del calendario, in vigore dall’annata 2021/2022 e come ogni anno ci sarà alternanza assoluta per le sfide in casa e in trasferta di Torino e Juventus. Si giocherà anche durante le festività di Natale e a Capodanno, oltre che in concomitanza con le final four di Supercoppa Italiana in programma a Gedda il 4, 5 e l’8 gennaio.

Serie A 2023/2024, il calendario del Torino

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata: Torino-Cagliari (20 agosto 2023)

2ª giornata: Milan-Torino (27 agosto 2023)

3ª giornata: Torino-Genoa (3 settembre 2023)

4ª giornata: in attesa di comunicazione

5ª giornata: in attesa di comunicazione

6ª giornata: in attesa di comunicazione

7ª giornata: in attesa di comunicazione

8ª giornata: in attesa di comunicazione

9ª giornata: in attesa di comunicazione

10ª giornata: in attesa di comunicazione

11ª giornata: in attesa di comunicazione

12ª giornata: in attesa di comunicazione

13ª giornata: in attesa di comunicazione

14ª giornata: in attesa di comunicazione

15ª giornata: in attesa di comunicazione

16ª giornata: in attesa di comunicazione

17ª giornata: in attesa di comunicazione

18ª giornata: in attesa di comunicazione

19ª giornata: in attesa di comunicazione

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata: in attesa di comunicazione

21ª giornata: in attesa di comunicazione

22ª giornata: in attesa di comunicazione

23ª giornata: in attesa di comunicazione

24ª giornata: in attesa di comunicazione

25ª giornata: in attesa di comunicazione

26ª giornata: in attesa di comunicazione

27ª giornata: in attesa di comunicazione

28ª giornata: in attesa di comunicazione

29ª giornata: in attesa di comunicazione

30ª giornata: in attesa di comunicazione

31ª giornata: in attesa di comunicazione

32ª giornata: in attesa di comunicazione

33ª giornata: in attesa di comunicazione

34ª giornata: in attesa di comunicazione

35ª giornata: in attesa di comunicazione

36ª giornata: in attesa di comunicazione

37ª giornata: in attesa di comunicazione

38ª giornata: in attesa di comunicazione

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO