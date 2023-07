Oggi, mercoledì 5 luglio, si terrà il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2023/2024: ecco dove vederlo in tv i in streaming

Un’altra stagione di Serie A è alle porte e oggi, mercoledì 5 luglio, si terrà il sorteggio del calendario di Serie A per l’annata 2023/2024. Il campionato avrà inizio il 20 agosto e terminerà il 26 maggio. Una delle novità più evidenti per la prossima stagione consisterà nello scendere in campo anche durante le festività di Natale e a Capodanno, conseguenza diretta della lunghissima pausa imposta nello scorso campionato dal Mondiale in Qatar. Alcune gare sono previste anche in concomitanza delle final four di Supercoppa Italiana, che si terranno a Gedda il 4,5 e l’8 gennaio. Ma dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2023/2024? L’evento sarà trasmesso in diretta tv alle 12:30 su Sky Sport 24 e in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now Tv. Chi non è abbonato a nessuna delle precedenti piattaforme potrà seguire il sorteggio gratuitamente sul canale Youtube della Lega Serie A.