La squadra di Pioli ha raggiunto e consolidato il secondo posto. I rossoneri arrivano al Grande Torino a obiettivo raggiunto

Ultima partita in casa della stagione 2023/2024 per il Torino. L’avversario è il Milan di Stefano Pioli. Torino-Milan si gioca sabato 18 maggio alle ore 20:45. I rossoneri arrivano a Torino da secondi in classifica e qualificati alla Champions. Partita comunque complicata per i granata, contro un avversario di livello. L’ambiente però, in casa Milan, non è dei più sereni. Dopo l’addio di Maldini e Massara, la dirigenza non si è fatta sentire molto in questa stagione. Pioli è stato spesso criticato e Ibrahimovic, protagonista dell’ultimo scudetto, è entrato in società ma non ha inciso. Fuori dalla Coppa Italia e dalla Champions, in campionato era difficile fare di più. In Europa League, ai quarti contro la Roma, la squadra ha giocato al di sotto delle proprie potenzialità: questo ha fatto infuriare l’ambiente. Pioli a fine stagione lascerà. La Curva Sud del Diavolo è in piena protesta.

Il campionato e il momento di forma

Inter prima in classifica con 92 punti. Segue il Milan con 74 punti. Dietro ci sono Bologna e Juventus a 67. Secondo posto blindato, a 2 partite dal termine. In 36 partite, 22 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. 72 gol fatti e 43 gol subiti. Nell’ultima gara, il Milan ha fatto molto bene, vincendo per 5-1 contro il Cagliari in casa. Ma il derby vinto dall’Inter, per 2-1, ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri e questo è ancora nella testa dei rossoneri. Poi ci sono state due partite deludenti: 0-0 contro la Juventus e 3-3 contro il Genoa. L’ultima sarà in casa contro la Salernitana.

Tanti indisponibili

Pioli ha diversi giocatori out. A partire dal portiere, Maignan: al suo posto c’è Sportiello. Caldara e Pobega hanno finito la stagione da tempo. Inoltre, non sono disponibili Kjaer, Okafor e Loftus-Cheek. L’ultimo della lista è il più in forma degli ultimi mesi: Samuel Chukwueze. Per lui stagione finita dopo Milan-Cagliari. In attacco, i pericoli sono Pulisic, Giroud e Leao. Quest’ultimo, dopo una stagione sottotono, può salutare in estate.