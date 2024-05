In occasione dell’incontro con le squadre finaliste di Coppa Italia Sergio Mattarella ha ricordato nel suo intervento il Grande Torino

Atalanta e Juventus si sono recate al Quirinale in occasione della finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle ore 20:45. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le due squadre e ha tenuto un intervento in cui, tra i tanti argomenti, ha ricordato il Grande Torino.

Le parole di Mattarella

Mattarella ha parlato così del Grande Torino: “Il calcio è davvero un fenomeno sociale di grande rilievo, come è stato appena detto. Tra i tanti risvolti c’è quello di dare lavoro a tante persone nel nostro Paese. Ma soprattutto – come poc’anzi veniva ricordato – perché è di grande popolarità, sollecita tante emozioni, passioni, sentimenti molto intensi.

Lo vediamo continuamente. Stavo per dire lo vediamo ogni domenica – perché quando ero ragazzo si giocava soltanto la domenica. Adesso per tre, quattro giorni a settimana si gioca continuamente. Vediamo costantemente dunque quanto questo sentimento tra i nostri concittadini sia alto. Lo abbiamo visto poi in maniera eclatante in alcune circostanze particolari. Dalla vittoria dei Mondiali del 1982 – sto pensando che nel 1982 pressoché tutti i calciatori in attività non erano neppure nati – o per i mondiali del 2006 o per gli Europei del 2021.

Quindi nei momenti di esaltazione, ma anche nei momenti tristi. Quest’anno ricorre il settantacinquesimo anniversario della sciagura aerea di Superga, in cui persero la vita tutti i calciatori e tutto lo staff del Grande Torino. Siamo nel 1949, non meravigliatevi c’ero già! Avevo otto anni, seguivo il calcio e quindi, oltre a ricordare nome per nome, la formazione di quella grande squadra, ricordo l’emozione che ha conquistato in quel momento l’intera Italia.

Non c’erano né tv, né i social, né altro, c’era soltanto la radio e giornali, ma davano conto, esprimevano, manifestavano quanto la commozione avesse conquistato, avesse preso tutti gli italiani in quei giorni”.