Il Torino ha comunicato che la Curva Maratona sarà esaurita per la gara contro il Milan. Prezzi ridotti per la Curva Primavera

Tramite un comunicato sulle proprie pagine social il Torino ha fatto sapere che la Curva Maratona sarà sold out per la sfida contro il Milan. Ma non solo: per cercare di riempire lo stadio, con l’obbiettivo di far sentire il calore alla squadra per questa gara importantissima, la società ha fissato prezzi ridotti in Curva Primavera per tutti gli under-18. “Maratona sold out e superata quota 20.000 spettatori! Sabato sera al Grande Torino per #TorinoMilan, ultima in casa della stagione. in Curva Primavera a soli 15 euro tutti gli under-18!”, scrive il Toro. Ancora una volta i tifosi granata rispondono presente. Ora la palla passa ai giocatori, che dovranno guadagnare i tre punti contro un Milan già aritmeticamente qualificato in Champions League.