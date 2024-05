Pietro Pellegri è tornato al gol nella trasferta di Verona: se Zapata non dovesse recuperare Juric può affidarsi a lui

Riecco Pellegri. Dopo una lunga astinenza dal gol l’attaccante ex Genoa ha ritrovato la rete nell’ultima gara contro il Verona. Una rete fondamentale, che ha sancito il successo del Toro e ha regalato tre punti importantissimi in ottica Europa agli uomini di Juric. Pellegri non segnava dal 3 maggio 2023, quando andò in gol contro la Sampdoria. Da quel momento il buio: tanti infortuni e pochissimo minutaggio sul terreno di gioco. Ora ha ritrovato fiducia e contro il Milan può avere un’altra chance.

Zapata non è al meglio

Come si è visto anche a Verona Duvan Zapata non sta benissimo. L’attaccante aveva fatto di tutto per esserci al Bentegodi, nonostante convivesse con un problema al fianco sinistro. Lo stesso problema che poi lo ha costretto ad abbandonare il campo pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Al suo posto è entrato proprio Pellegri. All’attaccante della Nazionale Under-21 sono bastati 27′ minuti per ritrovare il gol in Serie A, poco più di un anno dopo l’ultima volta. Ora, in caso Zapata non riesca a recuperare la forma migliore, Juric potrebbe decidere di dargli un’altra occasione. E chissà se Pellegri non possa trovare il più classico dei gol dell’ex. Nel Milan ha giocato una stagione, nel 2021/2022: più che una stagione può definirsi una parentesi, dal momento che il numero 11 granata ha disputato solo sei partite con la maglia rossonera. Ma l’attaccante è motivato e dopo essere tornato al gol non vede l’ora di scendere ancora in campo. La spensieratezza dei giovani potrebbe essere un fattore in questo finale di stagione, soprattutto contro squadre del calibro di Milan e Atalanta, prossimi avversari del Toro. Non è escluso, tuttavia, che in caso di recupero di Zapata l’allenatore possa schierare Pellegri al fianco del colombiano dal primo minuto. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.