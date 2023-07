Bellanova è approdato da poco al Toro e già si sta sentendo parlare molto di lui, con lui ci si aspetta più qualità nel gioco di Juric

L’estate avanza e con lei prosegue anche il calciomercato, iniziato ufficialmente da pochi giorni e, oltre a pensare a chi potrebbe arrivare al Toro, in casa granata si sente parlare già molto dei primi colpi piazzati dal patron del Toro Urbano Cairo e dal responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati e cioè Mihai Popa, Raoul Bellanova e Kevin Haveri. Ovviamente, quello su cui si discute di più è senza alcuna ombra di dubbio Bellanova. Un profilo giovane, made in Italy, con grandi doti e con ampi margini di crescita. Con l’arrivo del giocatore classe 2000 i granata sperano di cambiare pelle portando più qualità all’interno della rosa granata e se bisogna essere più precisi sugli esterni, con un allenatore come Ivan Juric che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giocatori che, come Bellanova, agiscono sulle fasce. Il cambiamento che comporta avere l’esterno ex Cagliari in squadra è il fatto che l’ex tecnico dell’Hellas Verona avrà a disposizione un giocatore con indiscutibili doti fisiche che negli ultimi anni è cresciuto sia in ambito difensivo che offensivo.

Bellanova vuole mettersi in mostra fin da subito

Già dai primi giorni di lavoro tra le mura del Filadelfia e poi nel ritiro a Pinzolo si vedrà l’apporto che potrà dare Bellanova al Toro. Quello che è certo è che fin da subito il terzino vorrà conquistare la fiducia di Juric. Dunque il suo obiettivo sarà quello di far continuare a parlare di sé. Lo si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate dal giocatore ex Cagliari dopo la firma del contratto con il Toro. Parole riportate da Inter News con Bellanova che ha detto: “Sono felice per questa nuova avventura, sono carico e pronto a dimostrare il mio valore. Ho scelto il Toro perché volevo sentirmi protagonista, all’Europeo mi sono accorto che mi mancava giocare e avere minuti nelle gambe. Un saluto ai tifosi dell’Inter. Sono interista da piccolo. Tornare? Non si sa mai nella vita“. Parole di un giovane talento pronto a cimentarsi in una nuova avventura.