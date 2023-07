Vittoria semplice per l’Italia nella gara inaugurale degli Europei Under 19: 4 gol a Malta e primi minuti per Dellavalle

I tornei giovanili, si sa, sono un’ottima vetrina per far sì che i prospetti dei vivai e non solo riescano a mettersi in mostra sotto gli occhi di tutti. Dopo il flop agli Europei Under 21, con l’eliminazione ai gironi e la conseguente mancata qualificazione alle Olimpiadi, l’Italia si è presentata con la selezione Under 19 agli europei di categoria. Gli azzurrini sono stati inseriti in un girone con Portogallo, Polonia e i padroni di casa di Malta. Proprio contro gli ospitanti i ragazzi di Bollini hanno inaugurato la propria campagna, vincendo con un netto 4-0 in una partita piuttosto inconsueta.

Italia U19, arriva l’esordio di Dellavalle agli Europei

Come detto, si è trattato di una partita inconsueta in quanto gli azzurrini hanno ricevuto 4 calci di rigore nell’arco di tutta la gara, di cui 3 addirittura nei primi 40 minuti. Ingenuità e inesperienza che hanno caratterizzato la compagine maltese, la quale ha visto anche venire espulso il proprio capitano. Nella festa azzurra ha fatto il suo esordio nella competizione anche Alessandro Dellavalle, baby granata. Il capitano del Toro Primavera è entrato in campo al minuto 85 quando il risultato era fermo sullo 0-3, assistendo alla rete del definitivo 0-4 firmata Vignato. Adesso il prossimo impegno vedrà i ragazzi di Bollini sfidare giovedì alle 18 il Portogallo, in una gara che, in caso di vittoria, garantirebbe l’accesso alle semifinali.